Онлайн-анонимайзеры быстро получили популярность и сегодня являются незаменимым атрибутом так называемого «свободного интернета». Все из-за того, что ежегодно в мире блокируются сотни и даже тысячи сайтов. Именно анонимайзер помогает обойти запрет на доступ к ним.

Далее выясним, что это за сервис, как он работает и чем отличается от VPN. Также мы составили рейтинг, в который вошли лучшие анонимайзеры 2022 года.

Что такое анонимайзер и как он работает?

Анонимайзером называют специальный сервис, который предоставляет пользователю возможность посещать любые сайты в интернете, не оставляя данные о своем местоположении, IP-адресе и о других параметрах. Анонимайзер выступает в роли посредника между компьютером (или смартфоном) и веб-сайтом, к которому юзер хочет получить доступ. Перенаправляют запросы через собственную подсеть, тем самым передавая запрошенному серверу данные о своих узлах, а не реальные параметры пользователя.

В каких случаях может понадобиться анонимайзер? К примеру, если какой-то ресурс недоступен на территории какой-то страны или региона. Например, в Украине заблокирован ВКонтакте. А жители Москвы и других городов России не могут получить доступ ко многим западным ресурсам.

Еще одна не менее популярная причина использования анонимайзеров – это желание сохранить анонимность в интернете. Особенно с учетом то, что в сети орудует огромное количество мошенников, ворующих данные пользователей.

В чем разница между анонимайзером и VPN

VPN и анонимайзер призваны обеспечить анонимность пользователей. Однако сервисы отличаются принципом работы.

ВПН – виртуальная частная сеть, шифрующая трафик. При подключении к VPN пользователь подключается к сети. Соответственно, когда к одной сети присоединяются много людей, их IP-адрес становится общим. Это может вызвать некоторые сложности, в том числе при работе с различными онлайн-сервисами.

Web proxy – сторонний сервер, он пропускает данные через себя, заменяя их на данные прокси. Для работы анонимайзеров не требуется скачивать стороннее ПО и приложения. Достаточно посетить веб-прокси и указать ссылку на страницу, к которой нужно открыть доступ. В продвинутых анонимайзерах есть ряд дополнительных возможностей, например, отключение скриптов на сайтах и т.д.

В сети немало бесплатных VPN, премиальные сервисы можно купить по цене около $10 в месяц. Тогда как анонимайзеры в основном бесплатные. Однако они не будут шифровать трафик пользователя так, как с этим справляются ВПН.

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Конечно, есть и платные прокси. Такие сервисы предлагают высокий уровень защиты, умеют сжимать трафик, закрывать рекламные баннеры и кэшировать файлы. Однако анонимайзер не будет шифровать трафик пользователя так, как это делает VPN-сервиса.

ТОП-12: Лучших бесплатных онлайн-анонимайзеров для анонимного просмотра сайтов – Рейтинг 2022 года

Мы составили ТОП из лучших веб-прокси 2021 году. При составлении рейтинга мы руководствовались мнениями экспертов в сфере безопасности и отзывами пользователей. Это позволило нам отобрать 12 номинантов.

№ НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ САЙТ 1 Хамелеон Бесплатный анонимайзер от российских разработчиков. Подойдет для ВК, Одноклассников, Ютуба, Фейсбука и других ресурсов, доступ к которым затруднен; http://hameleon.xyz/ 2 Weboproxy Хороший рабочий анонимайзер, обеспечивающий анонимность в сети. Откроет доступ в социальные сети, веб-сайты, YouTube, потоковые сервисы и любые другие ресурсы; https://weboproxy.com/ 3 GenMirror Сервис, который успешно работает с 2015 года и обеспечивает конфиденциальность тысяч людей. Трафик в GenMirror защищен SSL-шифрованием; https://www.genmirror.com/ 4 Security Science Популярный анонимайзер с большим количеством американских, канадских, чешских и английских серверов; http://www.security-science.com/anonymizer 5 Cameleo Бесплатный веб-прокси с удобным интерфейсом и хорошей скоростью работы; https://cameleo.xyz/ 6 Snowdenway Сервис с довольно интересным названием. Появился в 2016 году и за это время обеспечил анонимность в интернете для более чем миллиона пользователей; http://www.snowdenway.com/ 7 Nonameno Надежный VPN онлайн для ВК, Facebook, Одноклассников и других ресурсов. Работает без регистрации на компьютере и смартфоне, поддерживается большинством браузеров. Оснащен функцией блокировки рекламы; https://nonameno.com/proxy2/ 8 2ip Универсальная платформа, в которой помимо анонимайзера есть инструменты для определения скорости соединения, IP-адреса и хостинга, к которому прикреплен сайт; https://2ip.ru/anonim/ 9 Jahproxy Простой и удобный анонимайзер для разблокировки сайтов и анонимного серфинга интернета; https://jahproxy.pro/ 10 Турбохайд Сервис, гарантирующий безопасность. Помимо подмены IP-адреса «Турбохайд» обеспечивает SSL-шифрование; https://www.turbohide.org/ 11 UnblockProxy Бесплатный прокси для свободного доступа к закрытым ресурсам. Имеет функцию блокировки рекламы; https://unblockproxy.me/ 12 Proxysite (Ninja Cloak) Мощный анонимайзер с максимально удобным интерфейсом. Откроет доступ в соцсети, веб-сайты, потоковые сервисы. https://proxysite.cloud/

12. Proxysite (Ninja Cloak)

Открывает рейтинг бесплатный онлайн-анонимайзер, который в прошлом назывался NinjaCloak, но был переименован. Сервис позволяет владельцам смартфонов и компьютеров выходить в интернет анонимно, маскируя свой IP-адрес. Proxysite защитит пользователей от хакеров, вредоносного ПО и других видов опасности в сети.

Эта платформа по праву носит звание одной из самых удобных. На основной странице сайта нет ничего лишнего – только поисковая строка и кнопка GO для поиска. Также внизу экрана выведены ссылки на популярные ресурсы, такие как Twitter, Facebook и Google, а также тексты с описанием возможностей Ninja Cloak.

Разблокировка каких еще сайтов доступна в Proxysite? Анонимайзер позволит перейти на любо ресурс, в том числе YouTube, Twitch и даже Netflix.

Сайт: https://proxysite.cloud/

11. UnblockProxy

Веб-прокси, который выполняют функцию сервера-посредника между трафиком трафиком и посещаемой страницей. Это позволяет получить доступ к сайтам, недоступным в РФ (в том числе Крыму), Украине, Казахстане и других странах.

UnblockProxy стабильно работает как на ПК, так и на мобильных гаджетах. Сервис имеет простой сайт с комфортным интерфейсом, в котором нет лишних кнопок и непонятных настроек. Достаточно ввести ссылку и нажать на поиск. Сервис полностью бесплатный, не имеет временных ограничений на использование, почти не замедляет скорость интернета.

UnblockProxy полностью блокирует рекламу при посещении веб-страниц. С другой стороны, на экране могут периодически всплывать баннеры от самого сервиса, что определенно мешает чтению текста или просмотру контента.

Сайт: https://unblockproxy.me/

10. Турбохайд

Анонимайзер, который предлагает не только смену айпи-адреса, но и функцию шифрования трафика для большей конфиденциальности данных пользователей.

К недостаткам «Турбохайд» можно отнести обилие рекламы, интерфейс только на английском языке и отсутствие возможности изменения страны – сервер расположен в Канаде. Для сравнения, в платформе 2ip, которую мы также включили в рейтинг, на выбор доступно более 10 стран.

Сайт: https://www.turbohide.org/

9. Jahproxy

Продолжает рейтинг веб-прокси, позволяющий анонимно просматривать сайты, доступ к которым закрыт провайдером или закрыт владельцем ресурса. Платформа успешно работает с Twitter, ВК, Facebook.

Дизайн самого Jahproxy простой, без лишних кнопок и длинного текста – только короткое описание и поисковая строка. Есть реклама, но она находится внизу страницы и не мешает комфортному использованию Jahproxy. При этом он напрочь блокирует всплывающие баннеры на сайтах, на которые переходит пользователь.

Сайт: https://jahproxy.pro/

8. 2ip

Далее речь пойдет о функциональном веб-сервисе, предоставляющем клиентам ряд возможностей: определение скорости интернет-соединения, ИП-адреса, а также хостинга, на котором располагается сайт. Конечно, компания не забывает и об анонимайзере, который доступен без ограничений. Это один из немногих веб-прокси с выбором страны. Войти можно через сервера из США, Бразилии, Германии, России, Великобритании и других государств. Чтобы сменить страну, достаточно сделать новый выбор в списке и ввести URL сайта.

Единственное, что может оттолкнуть от использования 2ip – это обилие рекламы. Ее показывают как в самом сервисе (несколько крупных баннеров), так и при переходе на выбранные сайты.

Сайт: https://2ip.ru/anonim/

7. Nonameno

Простой и бесплатный сервис для VK, Facebook, Одноклассников и других ресурсов. Nonamenoпохвастается встроенной функцией блокировки рекламы, что дает возможность посещать любимые сайты и смотреть видео, не отвлекаясь на всплывающие баннеры.

Nonameno предлагает большой выбор настроек для своих клиентов: включить мини URL-форму на каждой странице, отключить показ изображений на страницах, скрыть или показать фактический ссылающийся сайт и т.д. Интерфейс на русском языке интуитивно-простой.

Пользователи в своих отзывах хвалят Nonameno за высокий уровень безопасности. Сервис не ведет историю активности, не ворует пароли. Платформа работает как на компьютерах, так и на смартфонах – Айфон и Андроид. Поддерживается браузерами Chrome, Firefox и Safari.

Сайт: https://nonameno.com/proxy2/

6. Snowdenway

Snowdenway или «путь Сноудена» – безопасный онлайн-анонимайзер, работающий с 2016 года. С тех пор сервисом воспользовались более миллиона пользователей, многие из которых остались довольны.

Веб-прокси позволяет снять блокировку с любого ресурса или скачать торрент.

По скорости открытия страниц Snowdenway выигрывает у большинства аналогичных прокси. Сервис не перегружен рекламой, дизайн сайта – минималистичный.

Сайт: http://www.snowdenway.com/

5. Cameleo

Бесплатный скоростной анонимайзер, помогающий людям скрыть их действия в сети. Сервис имеет минималистичный интерфейс, навигация которого не вызовет сложностей. Здесь нет яркой рекламы и ненужных кнопок. Вместо этого представлено небольшое описание сервиса, ссылки на популярные в сети ресурсы и строка поиска, в которую потребуется ввести запрос и перейти на зеркало сайта.

Cameleo работает с JavaScript, не изменяет верстку страницы. Из других достоинств сервиса выделим функцию отключения рекламы на посещаемых ресурсах и отсутствие баннеров со стороны самого прокси.

Команда Cameleo разработала и собственный VPN, установить который можно с официального сайта. В отличие от анонимайзера, VPN Cameleo позволяет работать с играми и приложениями, обеспечивает надежное шифрование и имеет серверы в 47 странах.

Сайт: https://cameleo.xyz/

4. Security Science

Продолжает ТОП ВПН-онлайн, разработанный экспертами в сфере безопасности. SecurityScience позволяет выбрать доступ из нескольких стран: США, Канада, Великобритания, Чехия. Можно подобрать сервер, размещенный в определенном регионе страны. К примеру, для Соединенных Штатов предлагается удаленно выполнить вход из Калифорнии, Мэриленда, Нью-Йорка или Техаса.

В Security Science пользователь найдет и иные полезные инструменты для обеспечения конфиденциальности и оптимизации работы компьютера: утилиты для проверки доменов, декодеры и т.д. Их разработкой занимались ведущие компании в сфере безопасности. Среди минусов прокси-листа можем отметить то, что интерфейс сайта доступен только на английском языке. Конечно, зайти на запрещенный ресурс можно будет без труда. А вот для использования дополнительных инструментов нужно знать английский.

Сайт: http://www.security-science.com/anonymizer

3. GenMirror

Созданный для разблокировки YouTube, веб-прокси GenMirror отлично подходит для просмотра видео в обход ограничений. Кроме того, сервис позволяет открыть доступ к Facebook, YTMirror, Twitter, Google и Reddit. Анонимайзер работает как на компьютере, так и на смартфоне. Впервые он появился в 2015 году и с тех пор обзавелся сотнями положительных отзывов от довольных клиентов.

Это один из немногих веб-прокси, на основной странице которого вообще нет рекламы. GenMirror подменяет IP-адрес и местоположение пользователя, обеспечивая его анонимность в сети. Трафик полностью защищен надежным SSL-шифрованием, поэтому можно не бояться несанкционированного доступа. Кроме того, GenMirror не ведет журнала активности пользователя на своем сервере.

Сайт: https://www.genmirror.com/

2. Weboproxy

Продолжает список современный веб-прокси, работающий на базе сети Tor. Анонимайзер позволяет обойти фильтры и открыть доступ к закрытым сайтам, таким как Facebook, YouTube, потоковые сервисы и другие ресурсы. Веб-проски имеет минималистичный дизайн и простой интерфейс.

Все, что нужно – перейти на официальный сайт Weboproxy и в строке поиска ввести запрос или указать ссылку на ресурс. Платформа работает быстро – все страницы загружаются почти мгновенно. Верстка сайтов не изменяется, что тоже радует пользователей.

Единственный минус Weboproxy – наличие назойливой рекламы. На основной странице сайта, рядом со строкой поиска, выделяется сразу несколько крупных баннеров. Реклама имеется и на сайтах, к которым открывается доступ. «Вебопрокси» ее не блокирует, в отличие от лидера рейтинга.

Сайт: https://weboproxy.com/

1. Хамелеон

Лидирующее место рейтинга занимает бесплатный прокси для ВКонтакте, Одноклассников и других сайтов – «Хамелеон». Это популярный сервис, занимающий лидирующие позиции в поисковиках. Он неспроста носит такое название, ведь главная особенность хамелеона – способность к маскировке. Этот анонимайзер, словно хамелеон, позволяет посещать любые сайты, оставаясь незамеченным

Сервис имеет минималистичный дизайн, в нем нет рекламы и ненужных кнопок. Только краткое описание сервиса, ссылки на популярные сайты и строка поиска, в которую пользователю нужно ввести запрос.

Этот веб-прокси стабильно работает с JavaScript, то есть никаких сложностей с анимацией не возникнет. «Хамелеон» не просто открывает доступ к закрытым ресурсам, но и полностью блокирует назойливую рекламу. В основном эту опцию поддерживают платные анонимайзеры.

Сайт: http://hameleon.xyz/

Часто задаваемые вопросы FAQ

Ниже мы ответили на наиболее популярные вопросы от пользователей.

Какие виды анонимайзеров существуют Есть несколько типов анонимайзеров:



1. Веб-анонимайзер. Наиболее распространенный и простой тип. Это сайт с поисковой строкой, куда вставляется домен от заблокированного ресурса. Веб-анонимайзер – отличный вариант для доступа к обычным сайтам с текстовым контентом, однако он не подходит для сайтов с мультимедиа (фильмы, сериалы, музыка). Еще одним недостатком веб-анонимайзеров является обилие рекламы.

2. Расширения для браузеров. Оптимальное решение, которое всегда рядом. Рекламы немного или вовсе нет. С открытием мультимедиа-контента такие анонимайзеры хорошо справляются. Качество работы платформы зависит от разработчика.

3. Прокси-серверы. С небольшой натяжкой этот тип классифицировать как анонимайзер. Перед началом работы требуется ручная настройка. Особенностью прокси-сервера считается то, что через него проходит весь трафик браузера.

4. Браузеры со встроенным анонимайзером. Таких браузеров немного, они не особо популярны, однако предлагают VPN-шифрование, что гораздо безопаснее стандартного анонимайзера. К таким браузерам относится Tor, Opera или Globus VPN Browser. Каким должен быть хороший прокси-сервер Большое значение при выборе прокси имеет геолокация ресурса, поскольку доступ к некоторым сайтам может быть открыт только из определенных стран и регионов.



Если сервис платный, в нем должно быть наличие тестового периода. Кроме того, важным критерием выбора является текущий рейтинг прокси в сравнении с конкурентами. Для этого достаточно посмотреть отзывы пользователей. Можно ли обойти блокировки запрещенных сайтов Несомненно, анонимайзеры позволяют обойти блокировку запрещенных сайтов. К примеру, если украинские пользователи не могут подключиться к ВК, то через прокси они смогут зайти в эту соцсеть. Законно ли использовать анонимайзер Сам факт использования анонимайзера не запрещен. Однако 276-й федеральный закон 2017 г. запрещает использовать такие сервисы для обхода блокировки сайтов.



Таким образом, если определенный сайт не внесен в реестр запрещенных ресурсов в РФ, то для его открытия можно использовать анонимайзер. Если же страница заблокирована, то пытаться обойти запрет с помощью веб-прокси запрещено законом. Все на страх и риск пользователей.

Вывод

Анонимайзеры – полезные сервисы, которые открывают доступ на запрещенные сайты и функционируют без установки программ и дополнительного ПО.

Лучшим прокси 2021 года, несомненно, является «Хамелеон». Это удобная платформа от российских разработчиков. В ней нет рекламы и чего-либо еще, что могло бы отвлекать от просмотра контента. Тем более, что «Хамелеон» работает достаточно давно и за это время заручился поддержкой тысяч пользователей.

Для тех пользователей, которые ищут анонимайзер с возможностью выбора страны, рекомендуем сервис 2ip. Его сервера расположены в нескольких странах, что позволяет открыть доступ к контенту из любой точки мира.

Стоит упомянуть и анонимайзер GenMirror. Он подменяет айпи и предлагает надежное SSL-шифрование, обеспечивая конфиденциальность данных пользователей.